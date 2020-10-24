Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli'de lüks rezidansta 3 kişinin yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı

Şişli'de lüks rezidansta 3 kişinin yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı

Arşiv-

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane 


- Şişli Mecidiyeköy'de lüks bir rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişinin silahla yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. Olayın, erkek şahsın silahını temizlediği esnada silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Olay, öğlen saatlerinde Şişli Mecidiyeköy’de bulunan lüks bir rezidansta yaşanmıştı. Rezidansta bulunan yabancı uyruklu 2‘si kadın 3 kişi silahla yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmaların ardından olayın detayları ortaya çıktı. Yabancı uyruklu şahısların turistik amaçlı Türkiye'ye geldiği belirlendi. Olayın, erkek şahsın silahını temizlediği esnada silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Erkek şahsın kendisini elinden yaralandığı, seken çekirdeğin diğer 2 kadın şahsı da yaraladığı tespit edildi. 3 turistin hastanede tedavi altına alındıkları öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı