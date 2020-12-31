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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de hemşirenin rehin alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Şişli’de hemşirenin rehin alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Polisin şahsı ikna çabası

Polis Rehin Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Şüphelinin hemşireye bağırması
-Polisin şahsı etkisiz hale getirmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de özel bir cerrahi tıp merkezine gelen bir kişinin, hemşireyi rehin alarak yaraladığı o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki özel bir cerrahi tıp merkezinde dün saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, Ramazan K. İsimli şüpheli bıçakla tıp merkezine girerek burada çalışan Hayrünnisa C. isimli hemşireyi rehin almıştı. Hemşirenin çığlıkları üzerine dışarıya doğru koşan tıp merkezi çalışanları durumu polis ekiplerine bildirmiş ve olay yerine özel harekat ekipleri dahil çok sayıda polis sevk edilmişti. Tıp Merkezine gelen polis ekipleri uzun süre şahsı ikna etmeye çalışmış, daha sonra ise Ramazan K.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak şahsı etkisiz hale getirip, belinden yaralanan hemşireyi kurtarmıştı. Yaşanan o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerdi, şahsın hemşireyi rehin alarak bağırdığı ve polisin ikna etmeye çalıştığı sırada, şüphelinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak hemşireyi kurtardığı görülüyor. (MB-
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