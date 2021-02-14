Sis ve kar tanelerinin arasında kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde masalsı manzara

-Kar ve sis

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( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- İstanbul’da etkili olan kar yağışının yanı sıra Boğaz bölgesinde sis de etkili oldu. Kar taneleri ve sisin arasında adeta kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde masalsı görüntüler oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde kar yağışının yanı sıra siste etkisini göstermeye başladı.

Sis nedeniyle İstanbul Boğazı’nda da görüş mesafesini düşürdü. Kar taneleri ve sisin arasında adeta kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde masalsı görüntüler oluştu. Masalsı görüntülerin oluştuğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.



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