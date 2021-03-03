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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak'ta güven ortamı sağlandı, sağlık alanında yapılan yatırımlar meyvesini vermeye başladı

Şırnak'ta güven ortamı sağlandı, sağlık alanında yapılan yatırımlar meyvesini vermeye başladı

ANJİYO MERKEZİ

Ayetler Hastane Damar Tıkanıklığı Kalp Krizi Allah 

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta sağlanan güvenlik ortamının ardından farklı alanlarda yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı.
Bu kapsamda Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete açılan anjiyo merkezinde hastaların tedavisine başlandı. Bölgede terörün kökünün kazınmasının ardından sağlanan güven ortamı, yatırımları da beraberinde getirdi. Bu kapsamda Şırnak'ta ilk kez anjiyo merkezi açıldı. Şırnak Devlet hastanesinde açılan anjiyo merkezinde hastaların tedavisine başlandı. Merkez açılır açılmaz ilk günde 3 hastanın anjiyosunu gerçekleştirdi. Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Küçükerdoğan, anjiyo olan ve stent takılan Mustafa Kayasız’ı ziyaret etti. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Küçükerdoğan, yapılan operasyonlar hakkında doktorlardan bilgi aldı. Dün itibari ile anjiyo merkezini açtıklarını belirten Uzm. Dr. Küçükerdoğan, "Dün 3 hastamıza anjiyo işlemi gerçekleştirildi.
Gayet başarılı operasyonlar oldu. Bundan önce hastalarımız hep Diyarbakır, Mardin ve Batman’a sevk ediliyordu. Artık sevklerimiz olmayacak, hastalarımızı inşallah merkezimizde tedavi edeceğiz. Ortalama ayda 60 ila 70 arasında hastamız oluyor, kalp krizi geçiren veya damarları tıkanan hastalarımızı böylelikle sevk edilmeden tedavi edeceğiz. Emeği geçen başta valimiz, sağlık müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Silopi’de damar tıkanıklığı şikayetiyle Silopi Devlet Hastanesine oradan da Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilen Kayasız da hastanede ilk anjiyonun kendisine yapıldığını ve sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kayasız, "Ağrılarım, şikayetlerim dünden beri yok, çok başarılı bir operasyon oldu. Emeği geçenlerin ellerine sağlık, çok memnun kaldım" diye konuştu.
(MY-YRT
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