ŞIRNAK - Sağlık görevlilerinin bulunduğu pikap takla attı: 4 yaralı
- Kaza yapan araç - Olay yerindeki ambulanslar - Ambulansın olay yerinden ayrılması - Sabgatullah Anmal'ın konuşması - Acil servisten görüntü Şırnak 'ta sağlık görevlilerinin bulunduğu pikap takla attı: 4 yaralıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta meydana gelen trafik kazasında 4 sağlık personeli yaralandı.İdil İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin bulunduğu M.A. idaresindeki pikap, Şırnak - Cizre kara yolunda takla attı.Sürücü ile araçtaki V.T, A.D. ve M.B. yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Sağlık - Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
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