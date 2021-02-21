Şırnak polisi ile çocuklar arasında eğlenceli kar topu savaşı



- Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından Şırnak Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile çocukların arasında olan eğlenceli kar topu savaşının görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, ”Çocuklara karşı tabii ki kaybettik” denilerek, eğlenceli kar topu savaşından görüntülere yer verildi.





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