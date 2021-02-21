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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Şırnak polisi ile çocuklar arasında eğlenceli kar topu savaşı

Şırnak polisi ile çocuklar arasında eğlenceli kar topu savaşı

EGM tarafından hazırlanan kar topu videosu

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Polis Kar Topu Polis Ekipleri 


- Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından Şırnak Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile çocukların arasında olan eğlenceli kar topu savaşının görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, ”Çocuklara karşı tabii ki kaybettik” denilerek, eğlenceli kar topu savaşından görüntülere yer verildi.

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