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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ŞIRNAK - Kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti

ŞIRNAK - Kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti

- Ağır yaralanan çocukların ambulans ile hastaneye getirilmesiŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Uludere ilçesinde, arazide oynarken buldukları cismi kurcalayan 2 çocuk, cismin patlaması sonucu öldü.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yekmal köyü kırsalında Yusuf Ata (16) ile Caner Sak (14) buldukları cismi kurcalarken patlama meydana geldi.Ağır yaralanan çocuklar, patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.Ata ve Sak'ın cenazeleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastane Cenaze Patlama Sesi Bulduk 

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