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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ŞIRNAK - 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

ŞIRNAK - 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

- Kazaya karışan araçlar - Araçların çekiciyle kaldırılması - Olay yerinde inceleme yapan polisler - Ambulansın yaralıları götürmesi Şırnak 'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Şırnak - Cizre kara yolu 5. kilometresi Konak Mahallesi mevkisinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle bir tır, 2 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirmeye trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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