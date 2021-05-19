ŞIRNAK - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Araç konvoyu - Balkon ve pencerelerde bayrak sallayan vatandaşlar19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyorŞIRNAK - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Şırnak 'ta düzenlenen törenlerle kutlandı. Şırnak 'ta da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında araç konvoyu oluşturuldu.
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