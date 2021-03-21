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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Sirkte 2 filin kavgası paniğe neden oldu

- Sirkte 2 filin kavgası paniğe neden oldu

- Fillerin kavgasından detaylar

Başkent 

-- Tribündeki seyircilerin kaçma anlarından detaylar

( MOSKOVA ) - (Düzeltme) Sirkte 2 filin kavgası paniğe neden oldu MOSKOVA

- Rusya'daki bir sirkte 2 filin gösteri sırasında kavga etmesi seyircilerde korku ve paniğe neden oldu. Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da kurulan bir sirkte fil bakıcılarının sahneye çıkardıkları 2 fil kavgaya tutuştu. Bakıcıları ile gösteri için sahneye çıkarılan fillerden biri diğerini kafasıyla ve dişleriyle sahnenin dışına çıkardı. Fillerin kavgası tribündeki seyirciler arasında büyük korkuya ve paniğe neden olurken, birçok seyirci tribünleri terk etti. Filler bakıcıları tarafından sakinleştirilmesinin ardından sahneden çıkarıldı.
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