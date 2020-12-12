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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sinop’ta yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

Sinop’ta yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

olay yeri görüntüleri

Hastane Jandarma Yangın Faciası Sağlık Ekipleri Hayvan 

-ekipler
-detaylar

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop Erfelek ilçesinde çıkan yangında 2 kişi yanarak hayatını kaybetti. Yangın sabah saatlerinde Erfelek ilçesine bağlı Meydan Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belli olmayan bir nedenle 82 yaşındaki Salih Yeni’ye ait altı ahır üstü ev olan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erfelek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev sahibi 82 yaşındaki Salih Yeni ve eşi Kezban Yeni(77) hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Çok sayıda hayvanın da telef olduğu yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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