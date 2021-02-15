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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sinop’ta kar esareti: 228 köy yolu kapandı, yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu

Sinop’ta kar esareti: 228 köy yolu kapandı, yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu

Karlı yolu gösteren drone görüntüsü

Yağan Kar Yağışı 

-Yolda yaşanan kazalar ve uzun kuyruk vatandaş röportajı
-Şehre yağan kar ve sis ile kartpostallık görüntüler
-Mahsur kalan gemiler

( SİNOP ) - SİNOP

- Sinop’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 228 köy yolu ulaşıma kapandı. Yaşanan kazalar nedeniyle Samsun-Sinop karayolu 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı. Kar Sinop’ta esarete dönüştü. Son yılların en etkili kar yağışı Sinop’u da vurdu. Bugün sabah saatlerinden itibaren şehirde kar yağışı etkisini gösterdi. Şehir merkezinde kar birikmesi oluşmazken yüksek yerler ve kırsal kesim bembeyaz bir hal aldı. Şehrin bir tarafı kartpostallık görüntülere sahne olurken diğer yanında çile hakim oldu. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 228 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Sinop İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre, Sinop merkezde 9, Ayancık ilçesinde 55, Boyabat'ta 8, Dikmen'de 27, Erfelek'te 46, Gerze'de 42, Saraydüzü'nde 8 ve Türkeli ilçesinde de 33 köyle ulaşım tamamen kapandı. Samsun-Sinop karayolunda kazalar peş peşe geldi. Tedbirsiz yol çıkan araçlar yolda kayarak maddi hasarlı kazalara karıştı. Yaşanan kazalar nedeniyle karayolunda ulaşım da durdu. İki tırın karıştığı kaza sonrası yol tamamen kapandı. Yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Daha sonra yapılan çalışma ile yol açıldı. Esaretin bir yönü de denizde yaşandı. Yük taşımacılığı yapan gemiler ve balıkçı tekneleri de hava koşulları nedeniyle hareket edemedi. Sinop'un doğal limanına sığınan gemiler burada beklemeye başladı.
(ÜK-SLH-
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