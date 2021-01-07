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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sinop’ta 8'inci kattan düşen emekli öğretmen öldü... Kocasının feryadı yürek dağladı

Sinop’ta 8'inci kattan düşen emekli öğretmen öldü... Kocasının feryadı yürek dağladı

OLAY YERİ DETAYLAR

Sağlık Ekibi Emekli Öğretmen Öğretmen Gözyaşı Polis Ekipleri 

-EŞİNİN CESEDİ BAŞINDA ĞÖZYAŞI DÖKMESİ

( SİNOP )- Eşinin cansız bedeni başında "Sen ne yaptın canım benim” diyerek gözyaşlarına boğuldu SİNOP

- Sinop’ta 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen emekli öğretmen 65 yaşındaki Fatma Kar olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, öğle sıralarında Sinova Konutları A2 Blok'ta meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairesinde eşi Saadettin Kar'la birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Kar, çıktığı balkondan bilinmeyen nedenle düştü. Gürültüyü duyan komşuları, aşağıya baktıklarında Kar’ın yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise ve 112 ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibi, Kar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin telefonla bildirmesi üzerine olay yerine gelen Fatma Kar’ın eşi Saadettin Kar eşinin cansız bedenini görünce şok geçirdi. Eşini görmek isteyen Sadettin Kar’ı polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Kar eşinin cansız bedeni başında "Sen ne yaptın canım benim” şeklinde ağıtlarla gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kar’ın cansız bedeni, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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