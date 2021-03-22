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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİNOP - Karadeniz'de etkili olan fırtına Sinop sahilinde dev dalgalar oluşturdu

SİNOP - Karadeniz'de etkili olan fırtına Sinop sahilinde dev dalgalar oluşturdu

- Sinop sahilinde oluşan dev dalgalarKaradeniz'de etkili olan fırtına Sinop sahilinde dev dalgalar oluşturduSİNOP (AA) - Karadeniz'de etkili olan fırtına, Sinop sahilinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.Kentte doğu yönünden esen ve saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye çıkan rüzgar, sahil kesiminde etkili oldu.Sert esen rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, bazı bölgelerde yollara kadar taştı.Vatandaşlar, sahilde telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.Fırtına, kentteki balık avcılığını da olumsuz etkiledi. Meteorolojik uyarıları dikkate alan balıkçılar denize açılmadı.Fırtınadan etkilenen ve yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan yük gemileri ise Sinop doğal limanına demirledi.

Nadan Uluslararası 

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