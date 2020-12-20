Sınır kenti Kilis’te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

-Durdurulan evrak sorulan sürücüler

-Lokum ikramı

-Lokum ikram eden vatandaş ile röportaj

-Boş sokaklar

-detaylar



( KİLİS -ÖZEL) KİLİS



- Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, soğuk havada uygulama yapan polislere vatandaşlar lokum ikram etti. Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de sorunsuz bir şekilde sürüyor. Kilis’te kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kentte araç ve yaya trafiği tamamen dururken, kısıtlamadan muaf olan kişiler çıkabiliyor. Ekiplerin, mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Soğuk havada uygulama yapan polis memurlarına bir vatandaş lokum ikram etti.



loading...