Simav’da sahte para operasyonu : 2 kişi gözaltına alındı



- Kütahya’nın Simav ilçesinde, hayvan alım satımı yapan 2 kişinin sahte para taşıdıkları ihbarı üzerine, Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonunda, şüpheli şahısların sahte paralar ile birlikte yakalandıkları bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, elinde sahte para bulunduran 2 kişinin hayvan alım satımında sahte para kullandıkları ihbarı üzerine, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Gediz ilçesinden gelen müştekinin, şüpheli şahıslara hayvan sattığı ve 5 bin TL sahte para aldığı belirlendi. Çevre İl ve ilçelerde yapılan araştırma ve takip sonunda, şüphelilerin Balıkesir ilinde yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. (MEİ-EFE)



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