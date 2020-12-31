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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Simav’da sahte para operasyonu : 2 kişi gözaltına alındı

Simav’da sahte para operasyonu : 2 kişi gözaltına alındı

Sahte paraların sergilenmesi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Bild Akalan Hayvan 


- Kütahya’nın Simav ilçesinde, hayvan alım satımı yapan 2 kişinin sahte para taşıdıkları ihbarı üzerine, Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonunda, şüpheli şahısların sahte paralar ile birlikte yakalandıkları bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, elinde sahte para bulunduran 2 kişinin hayvan alım satımında sahte para kullandıkları ihbarı üzerine, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Gediz ilçesinden gelen müştekinin, şüpheli şahıslara hayvan sattığı ve 5 bin TL sahte para aldığı belirlendi. Çevre İl ve ilçelerde yapılan araştırma ve takip sonunda, şüphelilerin Balıkesir ilinde yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. (MEİ-EFE)
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