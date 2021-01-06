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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Silivri'de spor arabayla drift yapan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı

Silivri'de spor arabayla drift yapan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı

Drift görüntüsü

Sosyal Medya Sürücü Belgesi Akalan Spor Araba Polis Ekipleri 

-Zanlının gözaltına alınması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri'de spor arabayla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, Silivri İlter Bulvarı üzerinde spor aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyadan paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 34 SBA 73 plakalı araç sürücüsü Harun K. ekiplerce kısa sürede gözaltına alındı. Sürücüye 6 bin 141 TL idari para ceza uygulandı. Harun K.'nın aynı ihlali son bir yıl içerisinde 2 kez yapması nedeniyle sürücü belgesi iptal edildi. Harun K. hakkında adli işlem yapılmak üzere Selimpaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. (ÖFA
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