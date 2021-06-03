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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Şili nüfusunun yüzde 71.2'sine korona virüs aşısının en az bir dozu uygulandı

- Şili nüfusunun yüzde 71.2'sine korona virüs aşısının en az bir dozu uygulandı

Şili'de aşılama işleminden detaylar

(SANTİAGO) SANTİAGO

Lyon 


- Şili'de 19 milyonu aşkın nüfusun yüzde 71.2'sine korona virüs aşılarından en az bir doz uygulandı. Korona virüsle mücadele kapsamında salgından çıkış noktası olarak görülen aşılama programları birçok ülkede devam ediyor. Güney Amerika ülkesi Şili'de nüfusunun yüzde 70’inden fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Şili Sağlık Bakanlığı, 10 milyon 817 bin 98 kişinin aşının ilk dozunu aldığını, bunun nüfusun yüzde 71.2'ine karşılık geldiğini belirtti.
Yapılan açıklamada, "Şili'de aşılanması hedeflenen nüfusun yüzde 71.2'sini temsil eden 10 milyon 817 bin 98 kişiye Covid-19'a karşı mevcut aşılardan herhangi birinin en az bir dozu uygulanmıştır" denildi. Ayrıca hedef nüfusun yüzde 53.1'ine tekabül eden 8 milyon 86 bin 248 kişiye ise iki doz aşının yapıldığı aktarıldı. Bakanlık, nüfusu 19 milyonu aşan ülkede aşılanacak hedef nüfusun 15 milyon 200 bin 840 olduğunu belirtti.
Bu sayının büyük alerji atakları geçirmemiş 16 yaş üstü herkesi içerdiği ifade edildi. Şili, Pfizer/BioNTech aşısından 3 milyon 633 bin 630 doz, AstraZeneca'dan 489 bin 600 doz, Sinovac'tan 14 milyon 971 bin 476 doz ve CanSino'dan 300 bin doz olmak üzere toplam 19 milyon 598 bin 706 aşı dozuna ulaştı. Ülkede korona virüs salgınında şu ana kadar toplam 1 milyon 394 bin 973 vaka tespit edilirken, 29 bin 385 kişi ise hayatını kaybetti.
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