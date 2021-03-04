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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Şili'de 1 yıllık aranın ardından öğrenciler okula döndü - Şili'de yüz yüze eğitim yeniden başladı

- Şili'de 1 yıllık aranın ardından öğrenciler okula döndü - Şili'de yüz yüze eğitim yeniden başladı

"Sınıflara Dönüş" yazılı pankartın görüntüleri

Öğretmenler Öğretmen Hükümet Öğrenciler Yüz Yüze 

-Güvenlik önlemleri alınan Şili'deki bir okulun görüntüleri
-Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera açıklama
-Maske takan öğrencilerin sınıftaki görüntüleri
-Okuldaki tuvaletlerde yer alan ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunan tabelalardan görüntüler
-Okuldaki çocukların görüntüleri

(SANTİAGO) - Şili'de 1 yıllık aranın ardından öğrenciler okula döndü- Şili'de yüz yüze eğitim yeniden başladı SANTİAGO

- Şili'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan okullar 1 yıl sonra yeniden açıldı. Öğrenciler yüz yüze eğitim için okula dönerken, Devlet Başkanı Sebastian Pinera yalnızca iki hafta içerisinde 513 binden fazla öğretmen ve eğitim çalışanının yarısından fazlasının aşılandığını belirtti.
Şili'de korona virüs salgını sırasında yüz yüze dersler olmaksızın geçen 1 yılın ardından öğrenciler yeniden sınıfları doldurdu. Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 2021 eğitim-öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi. Pinera, Santiago Metropolitan Bölgesi'ndeki bir okulda yaptığı konuşmada, "Sınıflara dönmek bir ihtiyaç, temel bir gereklilik. Tabii ki bunu, hükümetimizin planlarında da öncelik açısından ilk sırada olan sağlığımızı koruyarak yapmalıyız" dedi.
"Hükümetimiz için okul sınıfları kutsaldır" diyen Pinera, "Çocukların ve öğrencilerin ders yaptıkları yer sokaklar değil, bu sınıflardır. Burada tecrübelerini arkadaşlarıyla, sınıftaki diğer öğrencilerle ve öğretmenleriyle paylaşabilirler. Burada duygularını geliştirebilir ve sonucunda da bütünsel bir gelişim gerçekleştirebilirler" ifadelerini kullandı. Pinera, yalnızca iki hafta içerisinde 513 binden fazla öğretmen ve eğitim çalışanının yarısından fazlasının aşılandığını vurguladı. Şili hükümeti, öğrencileri sınıfa dönmeye hazırlamak için geçtiğimiz hafta öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanmasına öncelik vermişti. Şili'deki aşılama çalışmaları 3 Şubat'ta başlarken, çoğunluğu Çin'in Sinovac şirketinden gelen aşıyla olmak üzere 3 milyon 300 binden fazla kişi aşılandı. Şili'de korona virüs salgınında şu ana kadar 835 bin 552 vaka kaydedilirken, 20 bin 704 kişi hayatını kaybetti.
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