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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Silahlı paylaşımları dikkat çekti...HDP saldırganının bağlantıları tüm yönleriyle araştırılıyor

Silahlı paylaşımları dikkat çekti...HDP saldırganının bağlantıları tüm yönleriyle araştırılıyor

Emniyet binasından detay görüntü

Sosyal Medya Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Terör Örgütü Saldırı 

-arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( İZMİR )- HDP binasında silahlı saldırı düzenleyen şüpheli adliyeye sevk edildi İZMİR

- İzmir’de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silahlı fotoğraflar dikkat çekerken, emniyetin saldırganın bağlantılarıyla ilgili çok yönlü araştırması sürüyor. Öte yandan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi.Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli bir kişi, dün saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.’nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerde saldırganın, içeride bulunan parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdüğü belirlendi.“Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim”O.G.’nin saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda ise polisle yaşamış olduğu diyalog kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine O.G., “Kemalpaşa’da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim” dediği görülüyor. Şüphelinin, polisle girdiği ilk diyalog sırasında sergilediği rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı."PKK'dan nefret ettiğim için..."İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen O.G.’nin (27), terör örgütü PKK’dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. O.G.’nin, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK’dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.Polisin güvenlik önlemleri gece boyunca da sürdüÖldürülen parti çalışanı Poyraz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini gece boyunca da sürdürdü.Adliyeye sevk edildiÖte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ayrıca saldırganı il binası önüne getiren taksi sürücüsünün de emniyette ifadesinin alındığı öğrenildi.Silahlı pozları dikkat çektiHDP binasında silahlı saldırı düzenleyen ve bir kişiyi öldüren O.G.'nin elinde silahla sosyal medyada paylaştığı pozlar dikkat çekerken, saldırganın bağlantılarının her yönüyle araştırıldığı öğrenildi.Emniyet, olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.
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