Siirtli din alimi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

- Siirt’in yetiştirdiği alimlerden molla Sadullah Toprak (89), korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.Siirt’in ulemalarından İsmail Fakirullah Hazretlerinin torunlarından din alimi molla Sadullah Toprak, korona virüse yakalandı. Siirt’in Tillo ilçesinde yaşayan molla Sadullah Toprak, tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Toprak, Tillo ilçesindeki mezarlığa defnedildi. Toprak’ın vefatı Siirt kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.
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