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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİİRT - Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Demircioğlu için tören yapıldı

SİİRT - Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Demircioğlu için tören yapıldı

- Naaşın tören alanına getirilmesi - Törene katılanlar - Polis memurun öz geçmişinin okunması - Kuran - ı Kerim okunması ve dua edilmesi - Polis memurunun annesinin tabuta sarılarak ağlaması - Tabutun cenaze aracına taşınması Siirt 'te trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Demircioğlu için tören yapıldıSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis Mustafa Demircioğlu (31) için tören düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende, Eruh İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli Demircioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.Törende, Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından Demircioğlu için dua edildi.Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Demircioğlu'nun yakınlarını teskin etti.Demircioğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.Törene, Demircioğlu'nun yakınları ile Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tekin Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve vatandaşlar katıldı.
Dün, Eruh İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Demircioğlu yönetimindeki 01 ABL 652 plakalı otomobil, Bayramlı köyü yakınlarında, Yemlihan Teğin'in kullandığı 34 DCM 576 plakalı otomobille çarpışmış, kazada yaralanan sürücüler ile Azad Teğin, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, polis Demircioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Savcı Sarılar Trafik Kazası Polis Memuru Cenaze Aracı 

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