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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te trafik kazası: 4’ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu

Siirt’te trafik kazası: 4’ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu

Minibüs ve koyunlardan görüntü,

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralıların hastaneye getirilmesinden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) - SİİRT

- Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4’ü ağır 6 kişi yaralandı. Minibüste taşınan onlarca koyun da telef oldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü civarında meydana geldi. Şehmus N. yönetimindeki 34 FH 0347 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Şehmus N., Rahime Y., Ayşe B., Kudret K., Nuriye S., Hatice O. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste taşınmakta olan koyunlar da kaza sonucu telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SD-YRT
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