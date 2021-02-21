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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Siirt’te faciadan dönüldü: Güvenlik korucularını taşırken kayan araç, şarampol kenarında durdu

Siirt’te faciadan dönüldü: Güvenlik korucularını taşırken kayan araç, şarampol kenarında durdu

Minibüsün şarampolde mahsur kalmasından görüntü

İş Makinesi Bild Kar Yağışı 

-güvenlik korucularından görüntü
-İş makinası yardımıyla minibüsün kurtarılmasından görüntü
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te güvenlik korucularını taşıyan minibüs yoğun kar yağışı nedeniyle kaydı. Kayan minibüsün şarampolün kenarında durmasıyla faciadan dönüldü. Edinilen bilgiye göre, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolunda kar nedeniyle güvenlik korucularını taşıyan minibüs kaydı. Kayan minibüs, şarampol kenarında durdu. Minibüsten inen güvenlik korucuları durumu Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, korucuların da yardımıyla minibüsü, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Güvenlik korucuları, minibüsü kurtaran ekiplere teşekkür etti.
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