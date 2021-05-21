Siirt'te faciadan dönüldü...Ev alevlere teslim oldu, evde kimsenin olmaması yüreklere su serpti

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’te 4 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, olayda hane kullanılamaz hale geldi.Olay, kent merkezi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir ailenin kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın sonrası hane kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

