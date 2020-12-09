Siirt’te faciadan dönüldü... 2 katlı binada çökme tehlikesi, binaya iş makineleri ile destek yapıldı

-Binanın iş makineleri yardımı ile tutulması

-Polis ekipleri

-İtfaiye

-Genel ve detay görüntüler

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( SİİRT )- İş makineleri yardımı ile tutulan binadaki vatandaşlar tahliye edildi SİİRT



- Siirt merkezde 2 katlı bir evde çökme tehlikesi meydana geldi. İş makineleri yardımı ile tutulan binada bulunan vatandaşlar güvenlik bir şekilde tahliye edildi. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Kooperatif Mahallesi Termol mevkisi Nihat Aykut Caddesi üzerinde bulunan Reşit Kutlu’ya ait 2 katlı evde çökme tehlikesi yaşandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yan yatan bina, iş makinelerinin yardımı ile tutulurken, binadaki vatandaşlar da güvenlik bir şekilde tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (YRT-



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