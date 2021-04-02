Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi

Siirt'te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi

Su kenarında piknik yapan vatandaşlardan görüntü

Bild Baraj Gölü Baraj Kapakları Irak Trol 

-Baraj suyundan detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt Botan Çayı üzerinde inşa edilen Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabulü yapılarak işletmeye açıldığını duyuruldu. Feyezan dönemi nedeniyle piknikçilerin, nehir yatağında su seviyesinin de yükselebileceğini dikkate alarak herhangi bir can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşların Botan Çayına yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada, feyezan başlangıç döneminin bu yıl nisan ayı içinde olacağı tahmin edilmekte olduğu, baraj gölünün dolmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Suya bağlı olarak nisan-mayıs-haziran aylarında normal işletme şartları dışında kontrollü olarak baraj kapakları açılarak mansaba su bırakılması muhtemel görülmektedir. Can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşların Botan Çayına yaklaşmamaları, dikkatli olmaları, vatandaşlarımız tarafından feyezan dönemi olan 1 Mart-30 Haziran tarihleri arası ve yaz aylarında piknik yapma, serinlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak gayesiyle Botan Çayı kenarı sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sebeple nehir yatağında su seviyesini de yükselebileceği dikkate alınarak herhangi bir can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşlarımızın Botan Çayına yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement