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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİİRT - Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

SİİRT - Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

- Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen ambulans - Morg önü Siirt 'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybettiSİİRT (AA) - Siirt 'te otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 34 JNN 86 plakalı otomobil, çevre yolunun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammed Emin Takdemir'e çarptı.Kazada ağır yaralanan Takdemir, 112 Acil servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Takdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hastane 

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