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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Siirt merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon: 14 gözaltı

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon: 14 gözaltı

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon: 14 gözaltı - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon - Ekiplerin operasyon anı - Ele geçirilen dokümanlar Siirt merkezli 5 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyonSİİRT (AA) - Siirt merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında halen aktif görevli askeri personelin de bulunduğu 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Siirt merkezli Şanlıurfa, İzmir Hakkari ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.Operasyondan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınarak Siirt 'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mahrem Akalan Askeri Personel 

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