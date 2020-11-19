SİİRT - Koronavirüs tedavisi gören iki kardeş birer gün arayla hayatını kaybetti
- Cenaze aracının hastaneden ayrılması - Cenaze aracını takip eden yakınları Siirt 'te koronavirüs tedavisi gören iki kardeş birer gün arayla hayatını kaybettiSİİRT (AA) - Siirt 'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedavisi gören iki kardeş birer gün arayla yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, bir süre önce Kovid - 19'a yakalanan Mehmet Ali Sevilgen (74) ve kardeşi Şükrü Sevilgen (66), Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Müdahaleye rağmen kardeşlerden Mehmet Ali önceki gün, Şükrü Sevilgen de dün hayatını kaybetti.İşlemlerin ardından aileye teslim edilen iki kardeşin cenazesi Zevye Mezarlığında yan yana toprağa verildi.
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