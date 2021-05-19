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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİİRT - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

SİİRT - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Atatürk Anıtına çelenk sunulması - Saygı duruşu ve istiklal marşı - Genel detaySİİRT (AA) - Siirt 'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun katılımın sağlandığı törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, İl Müdürlüğü çelengini Atatürk anıtına sundu.Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Koronavirüs Saygı Duruşu İstiklal 

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