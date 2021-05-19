SİİRT - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Atatürk Anıtına çelenk sunulması - Saygı duruşu ve istiklal marşı - Genel detaySİİRT (AA) - Siirt 'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun katılımın sağlandığı törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, İl Müdürlüğü çelengini Atatürk anıtına sundu.Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
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