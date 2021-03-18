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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİİRT - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

SİİRT - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

- Saygı duruşu ve istiklal marşı - Kur'an okunması - Çenek sunulması - Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun şehitlik defterini imzalaması, şehitliğe karanfil bırakılması - Genel detayŞehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. YılıSİİRT (AA) - Siirt 'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Siirt Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Saygı atışının atılmasının akabinde Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.Şehitler için dua edildiği törende, Vali Hacıbektaşoğlu ve diğer yetkililer tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

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