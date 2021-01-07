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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sigara yakmak için çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar: 2 yaralı

Sigara yakmak için çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar: 2 yaralı

Patlamada yaralanan gençlerden birinin görüntüsü

Hastane Sigara Polis Ekipleri Çakmak Gazı Irak 

-Patlamanın meydana geldiği otomobilden görüntüler
-Otomobilden genel ve detay görüntüler
-Polislerden görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da seyir halindeki otomobil içerisinde bulunan 2 kişi sigara yakmak için çakmağı çaktığı sırada, araç içerisindeki çakmak gazı tüpünden sızan gazdan dolayı patlama yaşandı. Patlamada araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi. İddiaya göre, Halil S. kullandığı 34 JU 2719 plakalı otomobille seyir halindeyken yanında bulunan arkadaşı Nadir Ö. ile sigara yakmak istedi. Gençler sigara yakmak için çakmağa çaktığı sırada otomobil içerisinde bulunan çakmak gazı tüpünden sızan gazdan dolayı bir anda patlama meydana geldi. Patlamayı gören polis ekipleri ise aracın peşine düştü. Halil S., korktuğunu iddia ederek patlamaya rağmen durmayarak Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan arkadaşının evine kaçtı. Polis ise aracın peşini bırakmayarak yakaladı. Polis araçta yaptığı incelemede herhangi suç unsuruna rastlamazken patlamanın etkisiyle yüzlerinde yanıklar oluşan gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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