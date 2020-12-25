Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu

-İtfaiye müdahale

-Sürücünün kaldırımda oturup yangını izlemesi



( BURSA ) BURSA



- Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda bir araç alevlere teslim oldu. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale gelirken sürücü uzun süre kaldırımda oturarak yanan arabasına bakıp gözyaşları dökmesi yürekleri burktu. Edinilen bilgilere göre olay Hükümet Kavşağında meydana geldi. Şenol K Atatürk bulvarından Hükümet konağına doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple otomobilde alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracını kenara çekti. Alev alan aracı gören diğer vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzeri olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler araçta çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu otomobil motor kısmı büyük zarar gördü. Arabası yanan sürücü uzun süre kaldırımda oturarak yanan otomobile bakıp gözyaşlarına boğulması yürekleri burktu. Yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangın çıkış sebebi ise araştırılıyor.



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