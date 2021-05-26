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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki kamyonet koyun sürüsüne daldı, onlarca koyun telef oldu

Seyir halindeki kamyonet koyun sürüsüne daldı, onlarca koyun telef oldu

Olay yerinden görüntü

( MARDİN ) - MARDİN

Jandarma Hayvan 


- Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki kamyonetin koyun sürüsüne dalması sonucu onlarca hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre Midyat-Batman karayolunda seyir halindeki kamyonet, yolda ilerleyen koyun sürüsüne daldı. Kazada onlarca koyun telef olurken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede çalışma yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (KA-YRT-
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