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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
“Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarıldı” başlıklı haberin bir fotoğrafıyla ilgili düzeltme

“Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarıldı” başlıklı haberin bir fotoğrafıyla ilgili düzeltme

-Dün servis edilen görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Cinayet 


- 15 Şubat 2021 (dün) tarihinde saat 23:36'da servis edilen “Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarıldı” başlıklı Kocaeli mahreçli haberimizde yer alan, ‘öldürülen kadın ve katili’ alt yazılı fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Abonelerimizin dikkatine sunarız. (OK-Y)
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