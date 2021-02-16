“Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarıldı” başlıklı haberin bir fotoğrafıyla ilgili düzeltme

- 15 Şubat 2021 (dün) tarihinde saat 23:36'da servis edilen “Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarıldı” başlıklı Kocaeli mahreçli haberimizde yer alan, ‘öldürülen kadın ve katili’ alt yazılı fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Abonelerimizin dikkatine sunarız. (OK-Y)
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