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Servis minibüsünün motosiklete çarptığı kazada anne ve oğlunu ölüm ayırdı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Servis minibüsünün motosiklete çarptığı kazada anne ve oğlunu ölüm ayırdı

Servis minibüsünün motosiklete çarptığı kazada anne ve oğlunu ölüm ayırdı

kaza yeri

Trafik Kazası Devlet Hastanesi Gözaltı Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

-kazaya karışan motosiklet ve minibüs
-yakınlarının olay yerine gelmesi
-ağlayanlar
-detaylar polisin incelemeleri
-ölen annenin fotoğrafı

( ANTALYA )- Kaza sonrası olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi ANTALYA

- Antalya’da servis minibüsünün motosiklete çarptığı trafik kazasında Anne Ayşe Günal olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Ramazan Günal ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza Serik ilçesi Belek turizm yolunda bugün saat 17:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı iş yerinde çalışan ve Serik istikametine giden Ramazan Günal ile Ayşe Günal’ın bulunduğu motosiklete, Mehmet Kalkan’nın kullandığı 07 C 82392 plakalı servis minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Günal olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü oğul Ramazan Günal, ağır yaralı olarak özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası durumu öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, Günal’ın cenazesi Serik devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Kalkan ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, kaza sonrası soruşturma başlattı. (MD-
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