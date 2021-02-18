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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şerit değiştirmek istedi, kazaya neden oldu...2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Şerit değiştirmek istedi, kazaya neden oldu...2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Cep telefonu görüntüsü

Hastane Trafik Kazası Bild Kamera Cep Telefonu 

-Otomobilin seyir halinde olması
-Sağ taraftan gelen otomobilin çarpması
-Çarpan otomobilin diğer 2 araca çarparak durabilmesi
-fotoğraflar

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeride geçmeye çalışan otomobile arkadan gelen bir başka otomobilin çarptığı görülüyor.Kaza, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızla ilerleyen plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sağ şeride geçen önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar savruldu. Araçlar önlerindeki araçlara çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı sürücünün yanında oturan arkadaşının cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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