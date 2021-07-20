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Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti

Serinlemek için suya girdi, boğularak hayatını kaybetti

Arama Çalışmaları

-Olay Yerinden Görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çayırlı köyünde bulunan koca suya serinlemek için giren genç adam boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Yenişehir ile İnegöl sınırında bulunan Yenişehir İlçesine bağlı Çayır Mahallesi'ndeki kocasuya gelen Halil Sevim(43) burada girdiği kocasuda boğularak hayatını kaybetti. İnegöle bağlı Yenice ilcesinde ikamet ettiği öğrenilen Sevim'in 3 saat süren arama sonucunda Halil Sevim (43) cansız bedenine ulaşıldı.
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