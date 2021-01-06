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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Serası dolu nedeniyle zarar gören kadın çiftçinin tepkisi ”Patlıcan pahalı diyorlar, halimize baksınlar”

Serası dolu nedeniyle zarar gören kadın çiftçinin tepkisi ”Patlıcan pahalı diyorlar, halimize baksınlar”

Dolu yüzünden seralarda çökme meydan gelen yerlerden görüntü

Gesi Uttu Aşırı Yağış 

-Dolu birikintileri
-Sera bölgesindeki sel tahliye kanallarından görüntü
-Sel suları içinde kalan seralardan görüntü
-serası zarar gören kadın çiftçinin konuşması

( ANTALYA - TEKRAR)- Yağan dolunun ağırlığını taşıyamayan sera çöktü, kadın çiftçi gözyaşlarını zor tuttu ANTALYA

- Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle serasındaki patlıcanları zarar gören kadın çiftçi yaşadıklarını anlatıp patlıcanın pahalı olduğunu söyleyenlere tepki gösterdi. Seranın ortasına kadar gelen doluyu gösteren kadın "”Patlıcan pahalı diyorlar, halimize baksınlar” dedi.
Antalya'nın örtü altı üretim üssü Kumluca ilçesinde öğleden sonra meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seraların plastiği çöktü ve su baskınları yaşandı. Mavikent Mahallesi İncekum mevkiinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle bazı seraların içine su girerken dolu ağırlığını kaldıramayan plastik örtüler çöktü. Çöken seraların içine dolu aşırı yağmur nedeniyle oluşan sel suları seralara doldu. Dolu ve selden yaklaşık 150 - 200 dönüm seranın etkilendiği öğrenildi. Serasının noylan kaplaması dolu sebebiyle yırtılan ve patlıcan ekili örtü altı üretim alanı zarar gören bir kadın çiftçi yaşadıklarının anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu. Meşakkatli ve çok zor bir işle uğraştıklarını, millete sebze yedirebilmek için yaz kış çalıştıklarını söyleyen kadın patlıcan fiyatına pahalı diyenlere tepki gösterdi. Ağırlığı taşıyamadığı için yırtılan naylon kaplamanın göçmesi sebebiyle seranın içine giren doluları gösteren kadın çiftçi " Seranın içinde dolular doldu , ne yapacağız böyle. Patlıcan pahalı denilip duruyor çiftçinin halini görsünler sonra konuşsunlar böyle olmaz delirdik biz. Bizi bir tanısınlar baksınlar. Para kazanıyor diye konuşuluyor biz millete sebze yedireceğiz diye uğraşıyoruz,ş u halimize bi baksınlar. halimizi gördükten sonra patlıcan ucuz desinler" dedi.

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