Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Selimiye’de yılın ilk cuma namazı pandemi kuralları altında kılındı

Selimiye’de yılın ilk cuma namazı pandemi kuralları altında kılındı

Drone görüntüsü

İslam Cuma Namazı Mimari 

-Selimiye Cuma Namazı

( EDİRNE -DRONE) EDİRNE

- Edirne’de, Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği tarihi Selimiye Cami’nde, 2021 yılının ilk cuma namazı, pandemi kurallarına da uyularak kılındı.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, Türk-İslam mimarisinin eşsiz eseri Selimiye’de, 2021 yılının ilk cuma namazı eda edildi. Covid 19 pandemisi nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşların bölgelerine ve mahallelerine yakın olan camilere yürüyerek gitme şartıyla cuma namazının kılınacağı duyuruldu.Müslümanlar, 2021 yılının ilk cuma namazında, pandemi şartlarına rağmen Selimiye’ye akın etti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına tam riayet edilen cuma namazında, Selimiye Camii doldu taştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Tek Bina, 88 Farklı GörünüşTek Bina, 88 Farklı Görünüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı