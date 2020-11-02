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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Selçuk'ta tekne battı, balık avına çıkan iki gençten biri hayatını kaybetti

Selçuk'ta tekne battı, balık avına çıkan iki gençten biri hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Amatör Balıkçı Balık Avı Harekete Geç Balık Tutma Balık Tutmak 

-arama kurtarma ekiplerinin göl içerisindeki çalışmaları
-cesedin kıyıya çıkarılması

( İZMİR )- Selçuk Barutçu Gölünde Balık avına çıkan gencin acı ölümü İZMİR

- Arkadaşı Hakan Kamaş ile birlikte Cumartesi gecesi Barutçu gölüne balık tutmak için giden ve ağlata takılan teknenin batması sonucu suda kaybolan Vural Kurt'un (27) cansız bedeni Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibinin iki günlük arama çalışmasının ardından çıkardı. Olay Cumartesi gece saat 03:30 civarı Selçuk'a bağlı Barutçu Mahallesine 1 km. uzaklıktaki Barutçu Gölünde meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş balık tutmak için gittikleri Barutçu Gölünde hızlı giden teknenin ucunun ağlara takılması sonucu battığı öğrenildi. Teknenin batacağını anlayan Hakan Kumaş'ın teknedeki boş bir benzin bidonunu alarak tekneden hızla kendini attığı, bidon yardımıyla kıyıya doğru ilerlediği ve sabaha karşı çevredeki Avcılar tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Olayının ardından harekete geçen Jandarma, gölde ve çevresinde arama çalışması başlattı. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibi tarafından da aranan Vural Kurt'un cansız bedeni bugün akşam saatlerinde suyun içerisinden çıkarıldı. Selçuklu genç amatör balıkçı Vural Kurt'un cesedi İzmir Adli Tıbba gönderildi. (NÖS)-
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