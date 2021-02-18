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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şehit ve gazileri kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerden 7'si tutuklandı

Şehit ve gazileri kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerden 7'si tutuklandı

ARŞİV-

( İZMİR ) İZMİR

Harekete Geç Ağrı Merkez Dolandırıcılık Polis Ekipleri Çağrı Merkezi 


- İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda şehit ve gazilerin ismini kullanarak, yardım adı altında para toplayıp dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fikret T. isimli şahsın yönettiği Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi adına çağrı merkezi kurulduğunu ve çağrı merkezinden kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, il ve ilçe başkanları, dernekler, vakıflar ve ticari işletmelerin arandığını tespit etmişti. Aramalarda kendilerini Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi çalışanı veya gazi, emekli albay, üsteğmen, astsubay olarak tanıtan şahısların, şehit, gazi veya çocukları adına para topladığının belirlenmesi üzerine hemen harekete geçilmiş, operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmir merkezli Ankara, Düzce, İstanbul, Çanakkale illerinde düzenlenen eş zamanları baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kullanılan konuşma metinleri, silahlar ve mermilerinde ele geçirildiği operasyonda gözaltındaki 22 zanlı, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında elebaşı F.T'nin de bulunduğu 7 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla salıverilirken, 5'i ise serbest bırakıldı. Suçlamaları kabul etmemişler Öte yandan bazı şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği, çalışanların ise bir şeylerin yanlış olduğunu fark ettikleri için işi bırakacaklarını, ancak bu sırada operasyon düzenlendiğini söylediği öğrenildi.
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