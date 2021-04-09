Sedat Peker’in avukatından açıklama... 'Evde de herhangi bir suç aleti, delil veya bir unsur bulunamadı'



- Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sedat Peker’in avukatı Kemal Levent yaptığı açıklamada, “Son aşamaya gelindi. Evde de herhangi bir suç aleti, suça istinaden herhangi bir olgu, bulgu delil veya bir unsur bulunamadı” dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi, suç örgütü kurduğu iddia edilen Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Sakarya, Konya, Trabzon ve Hatay’da 121 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sedat Peker’in Beykoz’daki villasına da polis tarafından operasyon düzenlendi.

Villadaki arama ile ilgili konuşan Sedat Peker’in avukatı Kemal Levent, “Alınan arama kararlarına istinaden memur arkadaşlar evde aramalar yapıyorlar. Evin büyük olmasından kaynaklı detaylı arama yapılmasına istinaden süreç bu kadar uzadı. Son aşamaya gelindi. Evde de herhangi bir suç aleti, suça istinaden herhangi bir olgu, bulgu delil veya bir unsur bulunamadı. Şu anda tutanaklar tanzim ediliyor. Birazdan da arama sonlandırılacak. Şu anda bu aşamadayız. Haberlerde oluşabilecek “suç unsuru elde edildi” şeklinde kısmen haberler de geliyor. Bu konularda hassasiyet gösterilmesini de talep ediyoruz. Onun dışında herhangi bir şey yok. Suçlamaların mahiyeti içeriden görevli arkadaşlardan aldığımız kadarıyla yaralama, gasp, yağma, ve benzeri suçlamalar ama bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Zaten Sedat bey de bir buçuk yıldan beri yurt dışında. Burada eşi ve çocukları ikamet ediyor” dedi.

Operasyon kararının ardından Sedat Peker ile görüşmediğini ifade eden Levent, “Görüşmemiz mümkün olmadı. Tabii ki kısıtlı bir süreç içerisinde bu olaylar gelişti. Onun akabinde biz de tabii aramalara eşlik etmek amacıyla geldik. Akabinde mevcut durumlarla ilgili değerlendirmeler yapılacaktır” dedi.

Sedat Peker‘in hangi ülkede olduğu sorusuyla ilgili olarak Levent, “Şu anla onunla ilgili hani sağlıklı bir bilgim olmadığından dolayı bir bilgi vermemem doğru olur. Evde hiç gözaltı falan herhangi bir şey yok. Evde zaten eşi ve çocuklarıyla Özge Hanım yaşıyor. Onun dışında evde bir buçuk yıldan beri Sedat bey de yok. Adreste de yok. Ondan dolayı da normal bir ailevi durum var. 2008, 2009 yılında açılan bir soruşturma dosyasına istinaden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcut olan dosyaya istinaden arama kararı çıkartıldı. Ona istinaden işlemler yapılıyor. Yani yurt dışına çıkmadan, o sıralara denk geliyor” dedi.

Peker’in yurt dışından getirilme ihtimali hakkında konuşan Levent, “Şimdi dosyada gizlilik karar olduğundan dolayı bununla ilgili de tam sağlıklı bir bilgimiz yok. Ona istinaden kesin bir bilgi olmadan da bir söylem doğru olmaz” dedi.





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