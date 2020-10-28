- Savunma Sanayii Başkanı Demir:'Minyatür Bomba Projemiz kapsamında delici etkili canlı harp başlığıyla yapılan son test atışında güçlendirilmiş beton hedef yüksek hassasiyetle vuruldu'
- Test atışından görüntü
( ANKARA ) - Savunma Sanayii Başkanı Demir:"Minyatür Bomba Projemiz kapsamında delici etkili canlı harp başlığıyla yapılan son test atışında güçlendirilmiş beton hedef yüksek hassasiyetle vuruldu" ANKARA
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Minyatür Bomba Projemiz kapsamında delici etkili canlı harp başlığıyla yapılan son test atışında güçlendirilmiş beton hedef yüksek hassasiyetle vuruldu" dedi. Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Minyatür Bomba Projemiz kapsamında delici etkili canlı harp başlığıyla yapılan son test atışında güçlendirilmiş beton hedef yüksek hassasiyetle vuruldu. Canlı harp başlığı betonu deldikten sonra patlayarak test atışı başarıyla sonuçlandı" ifadesini kullandı. (BC -
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