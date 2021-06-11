Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Savunma Sanayi Başkanı Demir: 'Savunma sanayi alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturmak istiyoruz'

Savunma Sanayi Başkanı Demir: 'Savunma sanayi alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturmak istiyoruz'

bakan ve beraberindekiler detay

Baba Ocağı Savunma Sanayi Teknoloji Yetkinlik Yol Haritası 

-şeref defteri imzalaması
-açıklama

( ELAZIĞ ) Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Savunma sanayi alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturmak istiyoruz" ELAZIĞ

- Elazığ’a gelen Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ”Savunma sanayi alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturmak istiyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile birlikte Elazığ’a geldi. İlk olarak valiliğe geçen heyet burada Vali Erkaya Yırık’tan bilgi aldı. Elazığ’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Bakan yardımcımızla beraber buradayız. Elazığ bir baba ocağı ziyareti yanında zaman zaman bulunduğumuz konum itibari ile Elazığ’da neler yapabiliriz, kalınması için sanayi alanında neler yapılabilir diye çeşitli istişarelerimiz oluyor. Bugün de ülkemizde göz dolduran öne çıkan savunma sanayi sistemiyle ilgili temaslarda bulunmak için geldik. Savunma sanayimizin değerli şirketlerinin genel müdürleriyle birlikte sahada olmak, birer bir temasta bulunmak istedik. Neler yapılabileceğini istişare etmek ve neticesinde ilimize ve ülkemizi önemli katkılarda bulunması muhtemel projeler, iş alanları, açmak üzere istişarede bulunup bir yol haritası çizmek istiyoruz. Bunun geleceğe önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Geçmişte benzer teşebbüslerimizde ufak da olsa bazı adımlar atabildik. Ama bu sefer daha umutluyuz. İnşallah savunma sanayi alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturmak istiyoruz. TSO başkanımız ve ilgili kuruluşlarında desteği ile burada bir varlık göstermek istiyoruz. Üniversitemiz araştırma kuruluşlarımız, sanayicilerimize beraber ülkemize ve ilimize katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ülkemizin bu teknoloji yolcuğunda pay sahibi olabilmek önemlidir. Buna vesile olabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement