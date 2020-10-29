- Savaş bölgesindeki Azerbaycanlı vatandaşlar Türk halkının Cumhuriyet Bayramını kutladı

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( BERDE ) BERDE



- Azerbaycan’da savaş bölgesindeki sivil vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Türkiye’ye selam gönderdi. Tarihin akışını değiştiren İstiklal mücadelesi, benzersiz mücadeleyi taçlandıran cumhuriyetin ilanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 97. yıl dönümünde de tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Azerbaycan’da savaş bölgesindeki vatandaşlar iş yerlerini, evlerini, arabalarını Azerbaycan bayrağı ve Türk bayrağıyla süsleyerek Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Türkiye’ye selam gönderdi. “29 Ekim, sadece Türkiye’nin değil, Türk dünyasının gurur günü” Türkiye’nin dünya devletleri arasında büyük bir devlet olduğunu ifade eden Eliş Şerifov, ”Bugün 29 Ekim, sadece Türkiye’nin değil bütün Türk dünyasının gurur günü. Türk halkını tebrik ediyor ve kalpten seviniyoruz ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu devlet bugün çok güçlü bir devlettir. Devletler içerisinde söz sahibi ve biz bununla gurur duyuyoruz. Bugün Azerbaycan için en ağır günlerden biri alçak Ermeniler bize karşı vahşilik yapıyor. Bebekleri öldürüyorlar. Gence’de, Berde’de küçücük çocukları öldürüyorlar. Üçüncü bir devlet kenardan bize müdahale ederse Türkiye bizim yanımızda olacağına inancımız tamdır. Biz bugün gurur duyuyoruz” dedi.

“Türkiye savaşta da Azerbaycan’ın yanında gelecekte de Azerbaycan’ın yanında olacaktır” Türkiye’nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Ramiz Zeynalov, ”Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü. Türkiye’yi tebrik ediyorum. Türkiye ile Azerbaycan birliktedir. Savaşta da savaşta da Türkiye Azerbaycan’ın yanında. Şu anda da Azerbaycan‘ın yanında ve gelecekte de Azerbaycan’ın yanında olacaktır” diye konuştu.

“Türkiye’nin desteği her zaman yanımızda“ Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramını kutlayan Elgün Guliyev, ”Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü. Başta sayın Erdoğan olmakla Türk kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bugün de Türkiye bizim yanımızda, Azerbaycanlı kardeşleriyle birlikte. Teşekkür ediyorum. Bütün Berde halkı, Karabağlılar cumhurbaşkanımızın yanında” ifadelerini kullandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan 29 Ekim kutlama mesajı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise 29 Ekim dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınladı. Bakanlığın resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, ”Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 97. yıldönümü vesilesiyle, sevgili kardeşimizi Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle içtenlikle kutluyor, hür ve bereketli bir yaşam diliyoruz. Kardeşliğimiz dünyaya örnek olsun!” ifadelerine yer verildi.





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