Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Satmak için anlaştığı aracı yakılınca büyük üzüntü yaşadı

Satmak için anlaştığı aracı yakılınca büyük üzüntü yaşadı

Araçtan geriye kalmış demir yığını

Polis Yangına Müdahale 

-Araç sahibinin aracını göstermesi
-Olayın meydana geldiği sokak
-Araç sahibi ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir kişi satmak için anlaştığı aracı kimliği belirsiz şahıslar tarafından yakılınca büyük üzüntü yaşadı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda sebze satarak geçimini sağlayan Hüsnü Yiğit, 1,5 yıldır evinin karşısında park halinde bulunan 1990 model Kartal marka aracını satışa çıkardı. Aracını satmak için 6 bin liraya anlaşan Hüsnü Yiğit dün beklediği müşteri gelmedi. Aracı ise park halindeki yerinde bu sabah ateşe verilerek yakıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Alevlerin tamamen sardığı araçtan geriye demir yığını kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Aracının yandığına çok üzülen Hüsnü Yiğit, "1,5 yıldır park halinde duruyordu. Satışa çıkardım ve 6 bin liraya anlaştım. Aracı alacak olan dün gelecekti, bekledim gelmedi. Bu sabah da yaktılar. Aracım çalışır hareket eder haldeydi. Sadece üzerindeki aküyü çıkarmıştım" dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement