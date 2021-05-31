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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sarp Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyon lira olan toplam 230 tüp arı ve kobra yılanı zehri ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyon lira olan toplam 230 tüp arı ve kobra yılanı zehri ele geçirildi

Zehirlerin bulunduğu tüplerden görüntü

Lyon Urus Kobra Yılanı Suç Duyurusu İstihbarat 

-Detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon 350 bin 640 lira olan 110 adet tüp kobra yılanı zehri ve 120 adet tüp arı zehri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Sarp Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, B.B. isimli şahsın üzerinde ve idaresindeki araçta yapılan aramada 120 adet arı ve 110 Tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Ele geçirilen arı ve kobra yılanı zehrinin gümrük değerinin 3 Milyon 350 bin 640 bin lira olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında B.B hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
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