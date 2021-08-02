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Şarküteri dükkanında korkulan anlar...4 kişi zehirlenip yere yığıldı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şarküteri dükkanında korkulan anlar...4 kişi zehirlenip yere yığıldı

Şarküteri dükkanında korkulan anlar...4 kişi zehirlenip yere yığıldı

Olay yerinden detay

( BURSA )- Bursa'da jeneratörden sızan gaz 4 kişiyi zehirledi BURSA

Esnaf Sağlık Ekipleri 


- Bursa'nın Kestel İlçesinde Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında çalışan 4 kişi, jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek fenalaştı. Olay, Kestel İlçeşi Nizamettin Yalvak Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kestel'de Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında kesilen elektrik sonrası jenaratör devreye girdi. Bir süre sonra jenaratörden sızan gaz, işyerindeki 4 kişiyi etkiledi. Zehirlenen 4 kişi fenalaşıp yere yığılırken, yardımlarına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan 4 kişi, 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarküteri çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HG-İHS)
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